Померла очільниця київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова

Новини

У Вільнюсі померла журналістка, керівниця київського бюро «Радіо Свобода» і багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова.

Про це 16 вересня повідомила директорка української редакції «Радіо Свобода» Марʼяна Драч.

Останнім часом Інна Кузнецова важко хворіла. Їй було 52 роки.

Інна Кузнецова керувала роботою бюро під час Революції гідності та від початку російської агресії. Була однією з перших стримерів, вела прямі трансляції з Майдану.