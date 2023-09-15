У парламенті зареєстрували законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік

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Кабінет міністрів 15 вересня зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Деталі пояснює голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Основний пріоритет бюджету у 2024 році — безпека і оборона. Кошти на оборону становитимуть 1 692,6 млрд грн, що дорівнює 21,6% ВВП. Передбачені також видатки на оборонно-промисловий комплекс — на суму 55,8 млрд грн, а саме на виробництво зброї в Україні.

Також збільшуються видатки на підтримку ветеранів: на реалізацію ветеранської політики передбачено 13,6 млрд грн, що вдвічі більше, ніж було закладено у 2023 році. Підтримка буде через усі види реабілітації та професійної адаптації — 2,6 млрд грн (у 5 разів більше, ніж у 2023 році), впровадження інституту помічника ветерана — 3,8 млрд грн, і забезпечення житлом — 5,78 млрд грн.

Також з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну людину на місяць має стати 2 920 гривень, для працездатних — 3 028 гривень, для людей, які втратили працездатність — 2 361 гривня. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата має бути 7 100 гривень , з 1 квітня — 8 тисяч гривень

Дефіцит бюджету заклали на рівні 1,6 трлн грн — це близько 20,4% прогнозного ВВП. Уряд профінансує дефіцит бюджету через розміщення облігацій внутрішніх державних позик (на 421,6 млрд грн) та зовнішні запозичення (1,77 трлн грн). Всього у 2024 році Україна потребуватиме майже $43 млрд зовнішнього фінансування (гранти й кредити).