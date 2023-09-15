СБУ підтвердила, що Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді — він просував наративи про «один народ»

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Служба безпеки України офіційно повідомила, що народного депутата Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді — він «тісно співпрацював» і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні.

Про підозру йому повідомили 15 вересня.

Одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та росії «єдина історія» та що українці й росіяни — «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.