Справу «Харківських угод» передали до суду. Кого і в чому там підозрюють

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Державне бюро завершило спеціальне досудове розслідування у справі Харківських угод, де фігурують колишній президент України Віктор Янукович і тодішній премʼєр Микола Азаров. Обох підозрюють у державній зраді та сприянні росії, яка вела «підривну діяльність щодо України».

Справу передали до суду, повідомили «Бабелю» в ДБР.

Як встановило слідство, у 2010 році Янукович отримав вказівку від керівництва рф продовжити термін перебування Чорноморського флоту росії на території Криму. Укладена в 1997 році угода мала закінчитися у 2017 році.

Спершу Україна не мала на меті продовжувати цю угоду — 15 квітня 2008 року тодішній міністр закордонних справ України Володимир Огризко передав російському колезі Лаврову Меморандум про порядок виведення російського флоту з території України.

Утім, росіяни проігнорували вимогу Меморандуму, а після обрання Януковича президентом почали енергетичний шантаж — врешті керівництво країни продовжило дію угод, які в подальшому призвели до анексії півострова.

У квітні 2010 року українська делегація на чолі з Миколою Азаровим отримала остаточний текст проєкту нової угоди. Потім на закритому засіданні уряду прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Костянтин Грищенко запевнили присутніх у необхідності її підписати — начебто за це Україна отримає знижку на російський газ.

Крім порушення Конституції та низки законів, угода по суті передбачала розміщення нової військової бази на території України та вводила нові правила продовження терміну перебування російського флоту у Криму до 2042 року.

Після цього Янукович у лічені дні вніс законопроєкт про ратифікацію угоди як невідкладний. Рада розглянула його без черги та 27 квітня 2010 року ухвалила — 236 голосами за.

Відтак росія почала нарощувати військо і техніку в Криму, які згодом використала для анексії півострова. Харківські угоди завдали державі збитків на понад 1,08 трильйона гривень.

Хто підписав «Харківські угоди»

Під документами, які отримали назву «Харківські угоди», є підписи не лише Віктора Януковича і Миколи Азарова. Як видно з довідок про погодження проєкту урядового розпорядження та чернетки цієї угоди, до підготовки зазначених документів також причетні інші тодішні чиновники:

міністр закордонних справ Костянтин Грищенко;

міністр юстиції Олександр Лавринович;

міністр фінансів Федір Ярошенко;

міністр економіки Василь Цушко;

міністр палива та енергетики Юрій Бойко;

міністр оборони Михайло Єжель;

міністр транспорту і звʼязку Костянтин Єфименко;

голова Служби безпеки України (СБУ) Валерій Хорошковський;

голова Державної митної служби Ігор Калєтнік;

голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.

У цій справі в розшук оголошені колишні міністри оборони, юстиції та закордонних справ, а слідчий суддя обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває екстрадиція колишніх міністрів юстиції та закордонних справ, які переховуються на Кіпрі й у США.

А от колишній міністр оборони України, підозрюваний у вчиненні державної зради, переховується на території Білорусі, що наразі унеможливлює його екстрадицію.