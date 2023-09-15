Застосунок Lookout від Google для людей з порушеннями зору тепер озвучує текст українською

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Катерина Бандус / «Бабель»

Застосунок Lookout від Google, який допомагає людям з порушеннями зору озвучувати текст, тепер може робити це українською.

Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Google випустила застосунок ще у 2018 році, а зараз у ньому зʼявилася українськомовна версія.

Завдяки українській локалізації користувач може використати один із трьох режимів: «Текст» (підходить для озвучення невеликого тексту), «Документи» (озвучує цілі сторінки тексту друкованого і рукописного) та «Вивчення обʼєктів навколо» (озвучує, наприклад, дорожні вказівники чи вивіски).

Застосунок Lookout доступний 24 мовами, а найповніший функціонал має англомовна версія.