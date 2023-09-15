Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині

Новини

Getty Images

Під час штурму українські військові звільнили село Андріївка Донецької області. Напередодні в Міноборони вже писали про деокупацію села, але 3 окрема штурмова бригада це спростовувала.

Про ситуацію на фронті й втрати росіян ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.

За минулу добу відбулося 25 боєзіткнень. На Бахмутському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону в районі Богданівки. Українські бійці здобули частковий успіх в районі Кліщіївки.

На Авдіївському та Марʼїнському напрямках ворог безуспішно наступав у районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області, а також на Марʼїнку.

За добу авіація України завдала десять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.