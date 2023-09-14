ВВС: Російський винищувач атакував британський військовий літак восени 2022 року через неправильно зрозумілу команду

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Восени 2022 року пілот російського винищувача Су-27 навмисно запустив дві ракети в бік британського літака-розвідника RC-135 Rivet Joint, який тоді без озброєння патрулював Чорне море.

Як пише ВВС із посиланням на джерела у західних оборонних відомствах, пілот атакував літак., бо неправильно зрозумів команду.

Інцидент стався 29 вересня. RC-135 був на стандартному патрулюванні, коли його перехопили два Су-27. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес казав, що один із винищувачів випустив ракету «без візуального контакту з ціллю».

Як випливає з перехоплених переговорів російських пілотів, один із них отримав від наземної станції команду «у вас є ціль», яку зрозумів як сигнал до атаки. Джерела ВВС вважають цю команду двозначною. Вони впевнені, що пуск ракет не був «технічною несправністю», як це стверджувало Міноборони росії. І вважають, що екіпаж британського літака не загинув лише тому, що система наведення ракет була неточною.

Ще одна цікава деталь — другий пілот винищувача після пуску першої ракети матом вилаяв свого колегу і кричав, що команди атакувати не було. Однак, попри це перший пілот випустив ще одну ракету. Проте, джерело у Міноборони Великої Британії каже, що ця ракета просто «відпала» від крила, що свідчить або про її несправність, або про перерваний запуск.

На думку джерел ВВС, оборонне відомство Британії спеціально приховало деталі інциденту, оскільки не хотіло викрити свої можливості у зборі даних і перехоплень. Також були ризики ескалації прямого конфлікту з рф.