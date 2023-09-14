Президент США призначив спецпредставницю з питань відновлення економіки України

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Президент США Джо Байден призначив колишнього міністра торгівлі (2013—2017) Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника США з питань економічного відновлення України.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Пріцкер працюватиме з урядом України, міжнародними партнерами, в тому числі через координаційну платформу G7, та з приватним бізнес сектором, аби «прискорити економічні перетворення в Україні».

На сайті Білого дому вказано, що її робота охоплюватиме мобілізацію державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів для донорів, поновлення роботи експортних ринків і підприємств. Крім того, завданням Пріцкер буде допомагати українському уряду проводити реформи для зміцнення економіки.