Міноборони заявило про звільнення села Андріївка на Донбасі. У 3 штурмовій це спростовують

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Українські війська звільнили село Андріївка в Донецькій області, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Найважчі бої наразі тривають в районах Курдюмівки та Кліщіївки, а також навколо Бахмуту. «На північному флангу [міста] ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось», — додала Маляр.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у цей час написав: «З фронту маємо добрі новини. А для деяких росіян та російських компаній день буде поганим».

У 3 окремій штурмовій бригаді заяву Маляр спростували.

«Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань», — заявили там.