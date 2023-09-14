Прокурор МКС відреагував на заклик видати ордер на арешт Олександра Лукашенка

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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що у нього немає переліку людей, щодо яких він розслідує злочини. Так він прокоментував питання журналістів про заклик до Європарламенту видати ордер на арешт Олександра Лукашенка.

«Що стосується наступних [підозрюваних] у списку, то у нас немає списку. Я маю на увазі, що ми не починаємо зі списку. Було б абсолютно неправильно проводити цілеспрямоване розслідування проти якоїсь людини», — зазначив Хан.

Він додав, що слідство йде за фактами й доказами, аналізує, що сталося, чи це тягне за собою кримінальну відповідальність, і якщо так, то як це потрібно довести.

«І це основа діяльності будь-якого компетентного слідчого або прокурора в будь-якій компетентній національній системі, і, безумовно, це стандарт, за яким я живу, за яким живе мій офіс, і ми працюємо в цьому партнерстві з генеральним прокурором», — зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, які ще кейси по Україні зараз розслідує МКС, Хан відмовився конкретизувати, пославшись на те, що розслідування досі триває.

«Ми розглядаємо докази щодо злочинів, які можуть становити геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Ми маємо численні заяви, які отримали, — це злочини проти цивільних осіб, будівель, інформація щодо сексуального насильства, дітей, усіх видів злочинів, які тільки можна собі уявити, ці заяви були отримані. Але фокус розслідувань — це питання, яке буде поставлене в першу чергу перед суддями. Я не буду зараз коментувати, на чому ми зосереджуємося», — зазначив Хан.