НБУ вдруге від початку великого вторгнення знизив облікову ставку

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Національний банк знизив облікову ставку з 22 до 20%, повідомляє пресслужба НБУ. Це уже друге зменшення ставки від початку повномасштабного вторгнення.

Подальше уповільнення інфляції та можливість НБУ забезпечувати курсову стійкість дозволяють продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень, пояснюють у НБУ.

Інфляція в річному обчисленні в серпні сповільнилася до 8,6%. Цінова динаміка виявилася кращою, ніж очікував НБУ, насамперед за рахунок збільшення пропозиції харчових продуктів. Хороші врожаї сприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти.

Загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого уповільнення майже вичерпано, зазначають у НБУ.

Облікова ставка

Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку із чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше «на руках» — відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, та інфляція уповільнюється.