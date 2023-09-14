Google додав у пошуковик сервіс для комбінування смайлів

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Компанія Google додала в пошуковик Emoji Kitchen — сервіс для обʼєднання двох емодзі в один.

Про це інформує розробник команди Дженніфер Деніел.

Уперше Emoji Kitchen дебютував у клавіатурі Gboard для Android, а тепер отримав інтеграцію із вебпошуком.

Для того щоб скористатися мікшером емодзі, необхідно ввести в пошуку Emoji Kitchen, а далі натиснути Get cooking.

Щоб створити один змішаний емодзі, можна поєднати десятки різних смайлів або скористатися генератором випадковості. Результат копіюється в буфер обміну пристрою та вставляється як наліпка в повідомлення чи документ.