Google додав у пошуковик сервіс для комбінування смайлів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Компанія Google додала в пошуковик Emoji Kitchen — сервіс для обʼєднання двох емодзі в один.
Про це інформує розробник команди Дженніфер Деніел.
Уперше Emoji Kitchen дебютував у клавіатурі Gboard для Android, а тепер отримав інтеграцію із вебпошуком.
Для того щоб скористатися мікшером емодзі, необхідно ввести в пошуку Emoji Kitchen, а далі натиснути Get cooking.
Щоб створити один змішаний емодзі, можна поєднати десятки різних смайлів або скористатися генератором випадковості. Результат копіюється в буфер обміну пристрою та вставляється як наліпка в повідомлення чи документ.