«Укрзалізниця» восени запустить новий поїзд із Рави-Руської до Варшави

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«Укрзалізниця» анонсувала, що восени зʼявиться новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава. Він курсуватиме щодня і перевозитиме загалом 500 пасажирів в обох напрямках. На станції Рава-Руська організують пересадку на потяги до Львова.

Також український перевізник очікує, коли польські колеги погодять відкриття додаткового маршруту між Києвом та Варшавою. Цей поїзд сформують із вагонів стандартного для України габариту. У травні був його тестовий рейс. Він зможе збільшити кількість місць до столиці Польщі у два-три рази.

Загалом за літо 2023 року «Укрзалізниця» перевезла в міжнародному сполученні 310 тисяч пасажирів з Україні і 290 тисяч в Україну. Це на 48% більше за аналогічний показник 2022 року.