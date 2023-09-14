Телескоп показав фото так званого Хреста Ейнштейна — галактику «чотири пелюстки»

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ESO / A. Cikota et al.

Very Large Telescope («Дуже великий телескоп») зробив зображення галактики, оточеної чотирма світло-блакитними плямами, що нагадує квітку із синіми пелюстками. Це так званий Хрест Ейнштейна.

Про це пише Європейська південна обсерваторія (ESO).

Чотири «пелюстки» — це зображення далекої галактики, яка прихована за помаранчевою галактикою в центрі зображення.

ESO / A. Cikota et al.

Галактика в центрі діє як гравітаційна лінза, змінюючи напрямок світла, що випромінюється від віддаленої галактики навколо неї. Тому на фото видно кілька зображень далекої галактики, спотворених і збільшених (це ті блакитні плями).

Тому прихована галактика має вигляд чотирьох зображень навколо центральної галактики-«лінзи», утворюючи хрестоподібний (або квіткоподібний) візерунок, який називають Хрестом Ейнштейна. Гравітаційне лінзування дозволяє вченим відкривати приховані галактики, які інакше були б для нас невидимі.