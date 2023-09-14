Ізраїль атакував сирійський регіон, де розташовані військові бази рф

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Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по середземноморському портовому місті Тартус та військовому аеродромі «Шуайрат», який у своїх цілях використовує росія.

Reuters пише, що двоє сирійських солдатів загинули, шестеро отримали поранення.

Сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети нібито влучили в околиці міста Хама, завдавши лише «деякої матеріальної шкоди».

Джерело в опозиції повідомило, що останній удар також був спрямований на військовий аеродром «Шуайрат», що на південному сході центральної провінції Хомс.

Ця база є однією з головних військових авіабаз країни, яку росія як головний союзник Асада укріпила і використовує для проведення рейдів проти його ворогів.