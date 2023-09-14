Як і чому Емманюель Макрон змінив позицію щодо росії на протилежну. Огляд матеріалів іноземних медіа 13 вересня

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«Бабель»

На початку повномасштабної війни французький президент Емманюель Макрон пропустив момент, коли він міг стати «Черчиллем нового часу», очоливши антиросійську коаліцію в Європі. Тепер він намагається надолужити втрачене, пише європейське видання POLITICO. І досліджує, як французький президент, який колись закликав до переговорів із путіним і надання росії гарантій безпеки, здійснив розворот і тепер обіцяє бути з Україною «до перемоги» та просуває її членство в НАТО.

Макрон вважав, що з путіним можна домовитись, аж до кінця минулого року. Він «пірнув у кролячу нору» переговорів із російським диктатором і лише через багато місяців зрозумів, що росія його дурить. «Макрону дуже хотілось бути посередником між путіним та Зеленським. Тому він був настільки обережним, коли йшлося про передачу Україні озброєння, ― каже виданню Франсуа Гезбур, старший радник французького Міжнародного інституту стратегічних досліджень. ― Але невдовзі стало зрозуміло, що ні в яких переговорах путін не зацікавлений, він просто водить Макрона за носа».

Цьогоріч Франція вже підтримувала Україну значно активніше, пише видання. А вододілом, який показав серйозність намірів, стало рішення Макрона передати Україні далекобійні ракети SCALP, французький аналог Storm Shadow. Уперше Франція надала Україні щось таке, чого досі не можуть передати Києву Сполучені Штати.

Інша амбіція Макрона стосується розширення ЄС, він активно виступає на користь цього. Раніше такого не було: так, у 2019 році французький президент був проти початку переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії. Зараз стає очевидно, що росія використовує Балкани та країни сходу Європи ― зокрема, Молдову ― в гібридній війні з ЄС. Включення цих країн до Євросоюзу позитивно вплине на стабільність на континенті, переконаний Макрон. Також президент Франції може зважати на те, що центр впливу в ЄС поступово зміщується на схід, і якщо він хоче бути популярним, то має відповідати й очікуванням Польщі чи Естонії.

На жаль для Макрона, його переслідує шлейф попередніх рішень, і у Франції та сусідніх країнах ― і навіть в Україні ― він досі має репутацію мʼякотілого політика, який колись мимоволі підігравав путіну. З іншого боку, в соціологічних опитуваннях у Франції все більшої ваги набирають крайньо-праві політсили, фактично підтримувані росією. У спробі не просто втримати владу, а й наростити вплив на континенті Макрон із радниками вже зараз працюють над системною промовою, яку французький президент має виголосити на початку наступного року. Цей виступ уже назвали «Сорбонна-біс» ― через промову 2017 року в паризькому університеті Сорбонна, в якій Макрон визначив засади своєї політики. Тепер він планує їх істотно скоригувати.

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