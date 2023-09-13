Щонайменше 1,6 трлн грн. Президент обіцяє значний бюджет на зброю та дрони у наступному році

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні пообіцяв значні видатки з бюджету на оборону в наступному році і зокрема на дрони.

«Оборона й безпека — це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1,6 трильйона гривень. Щонайменше!» — заявив президент.

Гроші підуть на оборонно-промисловий комплекс і на виробництво зброї в Україні.

«І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно, за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано — на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську «Армію дронів», яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати», — сказав Зеленський.