У Spotify зʼявився плейліст дня, який змінюватиметься під настрій. В Україні функція поки що недоступна
- Автор:
- Софія Телішевська
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Spotify тепер пропонує користувачам нову персоналізовану пропозицію — Daylist. Він оновлюється кілька разів протягом дня, враховуючи музичні вподобання користувача в різний час доби.
Основна ідея Daylist полягає в тому, щоб забезпечити користувачам музичний саундтрек, який ідеально вписується в кожен етап їхнього дня. Наприклад, якщо ви починаєте ранок із життєрадісною музикою, Spotify автоматично враховує цю звичку і підготує для вас відповідний плейліст.
Під час робочих годин, коли потрібна концентрація і фокус, Daylist поповнюватиме список композицій, щоб створити відповідну атмосферу.
Кожен плейліст матиме унікальні назву й обкладинку, які адаптуватимуться відповідно до часу доби, на який призначений плейліст.
Зараз Daylist доступний для користувачів у Сполучених Штатах, Канаді, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та Ірландії.
- Spotify запустили у 2008 році. Стримінговий сервіс дає змогу прослуховувати музику в режимі реального часу, не завантажуючи її на пристрій. Наразі сервіс доступний у понад 100 країнах світу. Першими дістали доступ до музичного контенту жителі таких країн, як Швеція, Іспанія, Норвегія, Фінляндія і Франція. Із 15 липня 2021 року сервіс став доступним в Україні. 25 березня 2022 року Spotify пішов із росії.