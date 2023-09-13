У Spotify зʼявився плейліст дня, який змінюватиметься під настрій. В Україні функція поки що недоступна

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Spotify тепер пропонує користувачам нову персоналізовану пропозицію — Daylist. Він оновлюється кілька разів протягом дня, враховуючи музичні вподобання користувача в різний час доби.

Основна ідея Daylist полягає в тому, щоб забезпечити користувачам музичний саундтрек, який ідеально вписується в кожен етап їхнього дня. Наприклад, якщо ви починаєте ранок із життєрадісною музикою, Spotify автоматично враховує цю звичку і підготує для вас відповідний плейліст.

Під час робочих годин, коли потрібна концентрація і фокус, Daylist поповнюватиме список композицій, щоб створити відповідну атмосферу.

Кожен плейліст матиме унікальні назву й обкладинку, які адаптуватимуться відповідно до часу доби, на який призначений плейліст.

Зараз Daylist доступний для користувачів у Сполучених Штатах, Канаді, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та Ірландії.