Збірна України з футболу програла Італії у відборі на Євро-2024

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Збірна України поступилася збірній Італії у 6 турі відбору на Євро-2024 з футболу. Українці програли у цьому матчі з рахунком 2:1.

Усі голи були забиті в першому таймі. Італійцям голи приніс Давіде Фраттезі — на 12 та 29 хвилинах, а українцям — Андрій Ярмоленко на 41 хвилині.

Вересневі матчі у відборі обидві команди завершили з одним очком: Україна не втримала перевагу над Англією (1:1), Італія — над Північною Македонією (1:1). У цьому матчі команди визначали, хто закінчуватиме місяць на другому місці в групі С.

Після поразки Україна опустилася на третє місце. Наразі в групі у трьох команд по 7 очок. У Англії 13 очок за пʼять матчів, у Італії 7 за чотири матчі, в України 7 за пʼять матчів, у Північної Македонії 7 за пʼять ігор, а у Мальти нуль за пʼять матчів.