TikTok запустив у США функцію онлайн-шопінгу

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У соцмережі TikTok зʼявилася функція онлайн-шопінгу. Її офіційно запустили у США.

Про це пише Reuters.

Функцію тестували кілька місяців. Тепер користувачі зможуть бачити відео та прямі трансляції з посиланнями на продаж товарів. TikTok пропонує нові інструменти для творців контенту, брендів та продавців.

У соцмережі зʼявилася вкладка «Магазин», якою можуть користуватися продавці. У TikTok заявили, що інтегрували свій сервіс покупок з різними сторонніми платформами, такими як Shopify, Salesforce та Zendesk.

Функцію тестували також у таких країнах, як Таїланд, Вʼєтнам, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур і Велика Британія. У разі успіху географія запуску функції буде розширюватись.