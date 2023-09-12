Європарламент проголосував за новий механізм про спільні оборонні закупівлі. Він допоможе й Україні

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Європарламент проголосував за новий механізм (EDIRPA) про спільні оборонні закупівлі та модернізацію озброєння.

Про повідомляється на сайті Європарламенту.

Співдоповідачі щодо законопроєкту заявили, що стимулюватиме оборонну промисловість, допоможе країнам із модернізацією та поповненням запасів, підвищить оперативну сумісність між нашими Збройними силами країн ЄС, а також допоможе проєктам через які підтримуються Україна та Молдова. Він допоможе швидко закривати найбільш термінові оборонні потреби на тлі інтенсивної військової допомоги Україні.

Європарламент і Рада ЄС домовилися про бюджет на €300 мільйонів для фінансування EDIRPA. Також ЄС вноситиме від 15% до 20% на кожну закупівлю від очікуваної вартості контракту про спільну закупівлю — для кожного консорціуму, компанії виробника з країн-членів та асоційованих країн (у тому числі країнах Європейської асоціації вільної торгівлі, тобто включаючи Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію).

Країни, які спільно купуватимуть товари військового призначення, також зможуть домовлятися купувати їх спільно з Україною та Молдовою.

Тепер офіційно закон має схвалити Рада ЄС.