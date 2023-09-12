МОЗ працює над тим, аби екстрена контрацепція в Україні стала безрецептурною

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Міністерство охорони здоровʼя не проти, аби препарати екстреної контрацепції продавали без рецепта лікаря. Втім, МОЗ наголошує на необхідності дотримуватися вікових обмежень під час відпуску таких препаратів.

«Свобода вибору — основа демократичних суспільств. Зокрема, це і право жінки перервати небажану вагітність. Особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля», — зазначили у МОЗ.

Вони пояснили, що наразі засоби екстреної контрацепції відпускають за рецептом, бо вони є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки. І таке рішення ухвалив виробник, який зареєстрував лікарський засіб в Україні (це не МОЗ).

Засоби екстреної контрацепції зазвичай мають дві діючі речовини:

левоноргестрел;

уліпристалу ацетат.

Препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах ЄС. Однак одночасно у низці країн — зокрема, в Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі — вони є рецептурними.

Навіть в Угорщині, де знаходиться штаб-квартира виробника оригінального препарату, він є рецептурним.

У такій ситуації МОЗ звернувся до низки виробників — як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків — з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів.

За попередньою інформацією, один з виробників оригінальних ліків вже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату.

У разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме близько місяця.