У Лівії щонайменше дві тисячі людей загинули через прорив дамби
- Автор:
- Софія Телішевська
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Щонайменше 2000 людей загинули після прориву дамби внаслідок масштабної повені в місті Дерна, що у східній Лівії. Ще близько шести тисяч людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.
Ахмед Місмарі, речник Лівійської національної армії (ЛНА), яка контролює східну частину країни, заявив, що катастрофа сталася після того, як дамба над Дерною зруйнувалася, «змивши в море цілі райони з їхніми мешканцями».
Місмарі оцінив кількість зниклих безвісти від 5 000 до 6 000.
Усама Хамад, голова паралельної східної адміністрації, повідомив про загибель двох тисяч людей.
«Кількість зниклих безвісти обчислюється тисячами, а кількість загиблих, як очікується, сягне десяти тисяч», — заявив міністр охорони здоровʼя уряду східного регіону Лівії Осман Абдель Джаліль.
- У неділю, 10 вересня, шторм Даніель пронісся над Середземним морем, затопивши дороги й зруйнувавши будівлі в Дерні, а також завдав удару по інших населених пунктах уздовж узбережжя, зокрема по Бенгазі, що є другим за величиною містом країни.
- Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби зруйновані після повстання 2011 року, яке спричинило багаторічний конфлікт. Міжнародно визнаний уряд у Триполі не контролює східні райони.