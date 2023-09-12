Каліфорнійські пожежники використовують штучний інтелект для боротьби з лісовими пожежами

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Facebook / Операція об'єднаних сил

У Каліфорнії (США) пожежники використовують нову систему моніторингу на основі штучного інтелекту для боротьби з лісовими пожежами.

Про це пише AFP.

На півдні штату спалахнула пожежа, на яку рятувальники оперативно відреагували й змогли швидко її ліквідувати — їх попередив ШІ.

Компʼютери, які моніторили пряму трансляцію з Національного лісу Клівленда, помітили те, що їхній алгоритм навчився розпізнавати як стовп диму. Люди-оператори переконалися, що це справді так, і повідомили про це пожежників.

Щороку в Каліфорнії спалахують тисячі пожеж, які за останнє десятиліття забрали понад 200 життів і знищили тисячі будинків і підприємств. Протягом кількох років пожежники використовували мережу з понад 1 000 камер для спостереження за можливими осередками виникнення пожеж, а з кінця червня 2023 року їм допомагає штучний інтелект.

«Наш показник успіху — це пожежі, про які ви ніколи не чули», — заявив очільник проєкту Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Ніл Дрісколл.