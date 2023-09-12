Чому заява G20 щодо України вийшла такою мʼякою. Огляд матеріалів іноземних медіа 11 вересня

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«Бабель»

Заяві країн «Великої двадцятки» за результатами саміту, де щодо російсько-української війни використано вкрай обережні формулювання, передували понад 200 годин переговорів та 15 варіантів документа, пише у своїй статті CNN. У підсумку країни постали перед вибором: або обмежитись вимогою поважати територіальну цілісність, не допустити застосування ядерної зброї й погроз це зробити, а також працювати для пошуку миру, або не робити спільної заяви взагалі.

Торік, на саміті G20 в Індонезії, у спільній заяві в значенні дій росії проти України було вжито формулювання «агресія». Цього разу росія та Китай ультимативно виступили проти цього терміна ― а інші країни, які залежні від росіян, теж стали схилятись до вибору мʼякших слів. У підсумку заява не сподобалась нікому.

Утім, країни Заходу були готові до цього і, коли за кілька днів до саміту стало очевидно, що заява, якщо й буде, то не схожа на торішню, просто прийняли її. «Так, НАТО чи країни «Великої сімки» вийшли б з інакшою заявою, ― сказав виданню знайомий із ходом переговорів європейський чиновник. ― Але це інша тварина. Не можна мати щодо неї таких самих очікувань».

В історії з цією заявою треба врахувати ще один момент, йдеться в матеріалі СNN. Неформальним лідером цього саміту був президент Індії Нарендра Моді ― саме Нью-Делі стало приймаючою стороною. Для США та ЄС важливо схилити Моді на свій бік, не дати Індії зблизитися з росією чи Китаєм. Якби за підсумками саміту не було схвалено жодної заяви, це виглядало б як дипломатичне фіаско Моді. Захід допускати цього вкрай не хотів, тому підтримав публікацію бодай якоїсь спільної заяви, пише видання.

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