У Шотландії зоопарк всиновив ведмедя з України, який постраждав через війну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Шотландії зоопарк всиновив гімалайського чорного ведмедя, який отримав тяжку травму в зоопарку в селищі Ямпіль Краматорського району Донецької області.
Про це сам зоопарк повідомив 11 вересня, а деталі пише CNN.
У жовтні 2022 року українські військові увійшли до покинутого зоопарку в селищі Ямпіль і побачили, що за час окупації 200 тварин загинули. 12-річний ведмідь виявився одним із небагатьох, хто залишився живим. Він також був тяжко поранений: у тварини стався струс мозку, коли поряд з його кліткою вибухнув снаряд. Шотландський зоопарк назвав ведмедя на честь його селища — Ямпіль.
У зоопарку розповіли, що Ямпіль — «ніжний ведмідь», співробітники зоопарку сподіваються, що зможуть забезпечити йому гарне життя в Шотландії, де він зможе стати «щасливим, нормальним ведмедем».