У Британії помер генетик, який клонував вівцю Доллі

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У віці 79 років помер британський генетик Ян Вілмут, який очолював групу, що клонувала вівцю Доллі у 1996 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Вілмут відомий різними експериментами, зокрема, міжвидовим схрещуванням, клонуванням тварин. Науковець працював у галузі зоотехніки та кріоконсервації з кінця 1960-х років.

У 1973 році він був частиною команди Кембриджського університету, яка створила перше теля, що народилося з замороженого ембріона. У 2006 році Вілмут став першим директором Центру регенеративної медицини MRC при Единбурзькому університеті, а через два роки був висвячений у лицарі за заслуги перед наукою.

«Він був титаном наукового світу», — сказав директор і віце-канцлер Единбурзького університету, професор Пітер Матісон.

Серед найвідоміших експериментів Вілмута — вівця Доллі, яку клонували у 1996 році. Раніше вівцю клонували з ембріональних клітин. Натомість Доллі була першою створеною з культивованої молочної клітини.

Науковець вийшов пенсію у 2012 році, а у 2018 році повідомив, що у нього діагностували хворобу Паркінсона.