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Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов іде з посади. Замість нього буде Анатолій Щадило

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов іде з посади. Про це він оголосив 11 вересня.

«Для мене чотири роки служби на чолі поліції Київської області дійшли свого завершення. Це неймовірний досвід і важливий етап мого життя», — написав Нєбитов. Відтепер він буде на посаді заступника голови Національної поліції.

На посаді очільника поліції Київської області Нєбитов був з 17 липня 2019 року.

Замість Нєбитова голова Національної поліції України Іван Вигівський представив генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила. До цього він очолював Національну поліцію Дніпропетровської області.

Анатолій Щадило.

Національна поліція України