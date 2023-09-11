Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов іде з посади. Замість нього буде Анатолій Щадило

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Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов іде з посади. Про це він оголосив 11 вересня.

«Для мене чотири роки служби на чолі поліції Київської області дійшли свого завершення. Це неймовірний досвід і важливий етап мого життя», — написав Нєбитов. Відтепер він буде на посаді заступника голови Національної поліції.

На посаді очільника поліції Київської області Нєбитов був з 17 липня 2019 року.

Замість Нєбитова голова Національної поліції України Іван Вигівський представив генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила. До цього він очолював Національну поліцію Дніпропетровської області.