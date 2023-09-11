Німеччина побудує вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС

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МЗС України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Україну підписала меморандум про намір побудувати вітрову електростанцію в районі Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє німецьке видання tagesschau.

«Зелена електроенергія з Чорнобиля — це майбутня версія світу», — зазначила Бербок і додала, що Україні варто ширше використовувати відновлювані джерела енергії.

Під час візиту в Україну вона також відвідала велику електростанцію за 50 км від Києва. Її кілька разів ушкоджували російські ракети та безпілотники-камікадзе іранського походження. Частини обʼєктів були зруйновані та згодом відбудовані. Зараз підстанцію огородили сітками для перехоплення низьколітаючих дронів.

Бербок також заявила про збільшення гуманітарної допомоги Україні на €20 млн.

«Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо ще раз невідкладну гуманітарну допомогу в обсязі €20 млн, що означає, що лише цього року наша гуманітарна допомога сягає €380 млн. Ми підтримуємо Україну в її обороні проти російської агресії економічно, зброєю і гуманітарно. З €22 млрд Німеччина є другим донором України у світі», — сказала вона.

Бербок припускає, що взимку росія збільшить інтенсивність атак на Київ.