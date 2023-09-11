СБУ оголосила підозру екснардепу Поліщуку. Той заперечував існування України

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Служба безпеки повідомила про підозру ексдепутату, який заперечував існування України на ток-шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Йому закидають держзраду (ч. 1 ст. 111 ККУ) і порушення рівноправності громадян (ч. 1 ст. 161 ККУ).

Про це пише пресслужба СБУ.

Перед початком повномасштабної війни Поліщук регулярно відвідував Москву і брав участь в етерах ток-шоу «60 хвилин». Там він підтримував агресивну політику Кремля, заперечував існування української державності та розповідав про «ідеологічне протистояння» між українцями.

Як встановила СБУ, за це екснардеп отримував гроші від російських спецслужб. Вони переказували йому виплати через фінустанови третіх країн.

Тепер Поліщуку загрожує до 15 років увʼязнення. Він переховується в рф.