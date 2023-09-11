На Закарпатті прикордонники затримали 56 чоловіків — хотіли незаконно перетнути кордон

Новини

Протягом вихідних прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті затримали 56 чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Румунії та Угорщини.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

Сім разів порушники шукали слабкі місця на ділянках «Косино», «Вилок» і «Лужанка» на кордоні з Угорщиною. Тоді працівники ДПСУ зупинили 30 чоловіків.

Ще 18 спроб робили порушники на ділянках «Ділове», «Яблунівка» й «Тячів» на кордоні з Румунією. Там військові затримали 26 чоловіків.

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетину кордону (ст. 204-1 КУпАП).

Оперативники прикордонних загонів тепер встановлюють організаторів нелегальних переправлень.