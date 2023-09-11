FT: НАТО у 2024 році проведе наймасштабніші військові навчання з часів Холодної війни

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NATO HQ MARCOM / Flickr

Навесні 2024 року НАТО проведе найбільші з часів Холодної війни військові навчання. Легенда навчань — Альянс відбиває російську атаку на одного із союзників.

Про це пише Financial Times.

Навчання Steadfast Defender включатимуть від 500 до 700 повітряних бойових місій — до них залучать 50 кораблів і близько 41 тисячі військовослужбовців, зокрема зі Швеції, яку поки що не взяли до НАТО.

Усе це відбудеться в Німеччині, Польщі та країнах Балтії. НАТО також навчатиметься протидіяти терористичним загрозам за межами своїх кордонів.

У легенді навчань ідеться, що атакуватиме члена НАТО коаліція на чолі з рф, яку назвали Occasus. За даними джерел FT, навчання мають показати Кремлю, що Альянс готовий до оборони.