Meta розробляє потужнішу систему штучного інтелекту з відкритим кодом
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- Костя Андрейковець
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Bloomberg / Contributor / Getty images
Компанія Meta розробляє нову потужну систему штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.
Як пише The Wall Street Journal, компанія планує запустити модель системи у 2024 році. Очікується, що вона буде в декілька разів потужнішою за представлену раніше систему Llama 2.
Llama 2 — це ШІ-модель з відкритим вихідним кодом, що працює через хмарні сервіси Microsoft Azure і є прямим конкурентом ChatGPT від OpenAI і Bard від Google. Нова модель від Meta має конкурувати із останнім оновленням ChatGPT.
В цілому нова модель ШІ зможе допомогти компаніям робити сервіси, які створюють складні текстові та аналітичні вихідні дані.
- Meta вже представила кілька систем штучного інтелекту, такі як SeamlessM4T і Massively Multilingual Speech. Вони здебільшого добре розпізнають різні мови. Після успіху чат-боту ChatGPT від OpenAI у 2022 році компанії активно заходять на ринок генеративного штучного інтелекту, досліджуючи нові можливості ШІ.