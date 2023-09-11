Meta розробляє потужнішу систему штучного інтелекту з відкритим кодом

Новини

Bloomberg / Contributor / Getty images

Компанія Meta розробляє нову потужну систему штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.

Як пише The Wall Street Journal, компанія планує запустити модель системи у 2024 році. Очікується, що вона буде в декілька разів потужнішою за представлену раніше систему Llama 2.

Llama 2 — це ШІ-модель з відкритим вихідним кодом, що працює через хмарні сервіси Microsoft Azure і є прямим конкурентом ChatGPT від OpenAI і Bard від Google. Нова модель від Meta має конкурувати із останнім оновленням ChatGPT.

В цілому нова модель ШІ зможе допомогти компаніям робити сервіси, які створюють складні текстові та аналітичні вихідні дані.