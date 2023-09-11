У Києві затримали військового — готував удари рф по столичних ТЕЦ

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У Києві Служба безпеки затримала військового, який готував нові удари росії по столичних теплоелектростанціях. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Про це пише пресслужба СБУ.

Контрактника військової частини Національної гвардії завербувала російська спецслужба в січні 2023 року. Його залучив до роботи на ФСБ колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби й виїхав до Європи. Він давав завдання агенту в Києві, зокрема, збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.

Контрактник також збирав відомості щодо технічного стану енергооб’єктів і рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони — фотографував обʼєкти та з описом відправляв куратору через месенджер.

За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від ФСБ від 100 до тисячі доларів.

СБУ встановила, що розвіддані окупанти збирали для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

За місцем проживання військового правоохоронці провели обшук. Йому повідомили підозру в держзраді (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ). Таку ж підозру оголосили колишньому військовому Нацгвардії.