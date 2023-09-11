Телескоп Hubble показав кулясте зоряне скупчення в Чумацькому Шляху

Новини

NASA / ESA / ESA/Hubble / Roger Cohen

Космічний телескоп Hubble зробив зображення кулястого зоряного скупчення Terzan 12 у Чумацькому Шляху.

Про це пише NASA.

Скупчення розташоване за 15 тисяч світлових років від Землі в сузір’ї Стрільця. Воно містить від сотень тисяч до мільйонів зірок, щільно зв’язаних між собою гравітацією, через що ці великі структури здаються сферичними.

NASA / ESA / ESA/Hubble / Roger Cohen

На околицях Чумацького Шляху нараховують близько 150 стародавніх кулястих зоряних скупчень. Вони обертаються навколо галактичного центру.