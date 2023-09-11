Телескоп Hubble показав кулясте зоряне скупчення в Чумацькому Шляху
- Автор:
- Ліза Бровко
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NASA / ESA / ESA/Hubble / Roger Cohen
Космічний телескоп Hubble зробив зображення кулястого зоряного скупчення Terzan 12 у Чумацькому Шляху.
Про це пише NASA.
Скупчення розташоване за 15 тисяч світлових років від Землі в сузір’ї Стрільця. Воно містить від сотень тисяч до мільйонів зірок, щільно зв’язаних між собою гравітацією, через що ці великі структури здаються сферичними.
На околицях Чумацького Шляху нараховують близько 150 стародавніх кулястих зоряних скупчень. Вони обертаються навколо галактичного центру.