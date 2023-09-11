У Китаї сьомий день поспіль триває тропічний шторм

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Зливи, спричинені колишнім тайфуном Хайкуй, а тепер тропічним штормом, сьомий день заливають південь Китаю. Низовинні райони затоплені, дороги заблоковані, як і люди.

Про це пише Reuters.

У малоповерхових будинках в регіоні Гуансі вода стоїть на рівні понад два метри. Рятувальники евакуюють звідти людей. У деяких районах зливи призвели до зсувів, що руйнували дороги та обвалили мости.

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У місті Шеньчжень із населенням понад 12 мільйонів зафіксували найсильніші від 1952 року опади.

Вчені попереджають, що тайфуни в Китаї стають дедалі сильнішими, а їхні шляхи складнішими. Тайфуни тепер просуваються вглиб країни — у регіони, які не звикли протистояти сильним зливам і вітрам. Це може призвести до серйозних наслідків.