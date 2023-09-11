Генштаб: росія планує примусову мобілізацію з окупованих регіонів через втрати

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

За добу між українськими й російськими військами сталося понад 30 бойових зіткнень. Ворог втратив 580 окупантів, шість танків і 28 артилерійських систем.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни активно ведуть диверсійну діяльність у прикордонних районах і прикривають держкордон.

На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють окупантів із позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають бої. Тим часом російські війська безуспішно проривали оборону в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу і штурмують. Українські бійці тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя на Донеччині.

За даними Генштабу, росія планує на тимчасово окупованих територіях мобілізувати від 400 до 700 тисяч людей. І ще 40 тисяч — з Чеченської республіки. Їх, імовірно, використовуватимуть як загороджувальні загони.