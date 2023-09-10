Росія закінчила псевдовибори на окупованих територіях України. Рада Європи назвала їх нікчемними

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В росії та на окупованих нею територіях України сьогодні був останній день так званих місцевих виборів. Окупаційні адміністрації проводили псевдовибори на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Російські медіа повідомляють про низьку явку на українських територіях, а в Запорізькій області дрон навіть «атакував одну з виборчих дільниць». Окупанти точного місця влучання не називали.

Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що сценарій псевдовиборів передбачає результат 89% голосів для кандидатів від путінської партії «Єдина росія». Деякі дільниці вже нібито «підрахували» майже 60% бюлетенів, де перемагають представники цієї партії.

Рада Європи засудила ці псевдовибори, назвала їх порушенням міжнародного права, а їхній правовий статус — нікчемним.

«Проведені з грубим порушенням міжнародного права, вони є ще одним прикладом заперечення російською федерацією цінностей демократії, прав людини та верховенства права, які підтримує Рада Європи. Ці фіктивні «вибори» вважаються нікчемними згідно з міжнародним правом», — наголошується в заяві. У ній також ще раз висловлюється «непохитна підтримка суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».