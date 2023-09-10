Вперше на Рівненській АЕС у реактор завантажили неросійське ядерне паливо

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Україна вперше завантажила ядерне паливо неросійського походження в один із реакторів Рівненської атомної електростанції.

Як повідомляє Міністерство енергетики України, у реактор ВВЕР-440 завантажили паливо компанії Westinghouse Electric Sweden (американське підприємство у Швеції), вироблене за участю фахівців українського НАЕК «Енергоатом».

«Україна продовжує курс на зміцнення енергетичної незалежності і показує світові приклад того, як можна усунути державу-терориста росію з ринків ядерних технологій [...]. Раніше реактори цього типу [ВВЕР-440] працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва», — повідомила пресслужба відомства.

За даними Міненерго, контракт на постачання відповідних паливних збірок ВВЕР-440 укладено у вересні 2020 року. Зараз у Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440. Донедавна вони не мали альтернативи російському паливу.