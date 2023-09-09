Африканський Союз став постійним членом G20

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Африканський Союз став постійним членом «Великої двадцятки», до якої входять найбагатші та наймогутніші країни світу. Про це 9 вересня заявив премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді на саміті G20 в Нью-Делі, пише Reuters.

Африканський Союз складається з 55 держав-членів. Тепер організація має той самий статус, що й Європейський Союз. До цього Африканський Союз називався «запрошеною міжнародною організацією».

«Для мене велика честь вітати Африканський Союз як постійного члена сімʼї G20. Це зміцнить G20, а також посилить голос Глобального Півдня», — заявив Нарендра Моді.

Цим рішенням країни G20 хочуть переглянути партнерство з Африкою на тлі її зближення з росією та Китаєм. Однак вихід рф із «зернової угоди» найбільше вдарив по країнах, що розвиваються, тому Європа отримала можливість вплинути на такі держави, аби ті засудили війну рф в Україні.