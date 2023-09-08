Пентагон продовжив навчання українських танкістів на базі в Німеччині

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Майже 200 українських військових продовжать навчання на танках Abrams на американській базі в Німеччині.

Про це «Голосу Америки» повідомив речник Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін ОʼДоннелл.

Основний курс тренувань завершився в серпні. Однак, за словами ОʼДоннелла, поки триває переоснащення 31 американського танка для відправки в Україну, танкісти продовжать навчатися.

«На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобовʼязались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові. Ці тренування навичок, як очікується, триватимуть кілька тижнів», — розповів речник.