У Британії українські студенти вчаться очищувати ґрунт від наслідків війни

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У Великій Британії українські студенти вивчають, як покращити якість ґрунту, забрудненого наслідками бойових дій.

Про це пише BBC.

Існує ризик, що вибухові речовини від ракет, бомб і снарядів забруднюють ґрунт і можуть мати довготривалий вплив на землю.

У Королівському сільськогосподарському коледжі Сайренсестера студенти аналізують зразки ґрунту за допомогою спецобладнання для пошуку важких металів та інших забруднювачів.

За словами професора Марка Хортона, уже виявили кілька шкідливих металів. Така ситуація може вплинути на якість культур, що ростуть на забруднених полях, і псувати світові запаси їжі.