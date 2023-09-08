У Британії українські студенти вчаться очищувати ґрунт від наслідків війни
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Великій Британії українські студенти вивчають, як покращити якість ґрунту, забрудненого наслідками бойових дій.
Про це пише BBC.
Існує ризик, що вибухові речовини від ракет, бомб і снарядів забруднюють ґрунт і можуть мати довготривалий вплив на землю.
У Королівському сільськогосподарському коледжі Сайренсестера студенти аналізують зразки ґрунту за допомогою спецобладнання для пошуку важких металів та інших забруднювачів.
За словами професора Марка Хортона, уже виявили кілька шкідливих металів. Така ситуація може вплинути на якість культур, що ростуть на забруднених полях, і псувати світові запаси їжі.
- Ще одна проблема для українських сільськогосподарських земель — міни. За оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі.