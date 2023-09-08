Суд арештував активи полковника ДСНС, який облаштував у власному маєтку АЗС для краденого пального

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ДБР

За клопотанням ДБР суд арештував будинок, автівки й 5,5 млн грн, які належать полковнику ДСНС із Запорізької області. Під час війни посадовець налагодив схему крадіжки та продажу відомчого пального.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Під арештом опинилася земельна ділянка площею 1,9 га, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки. Також вилучили автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF і понад 5,5 млн грн.

ДБР

ДБР

Полковник — начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області, та його спільники отримали підозри ще в червні минулого року.

Фігуранти продавали пальне, яке виділяли ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій.

Полковник облаштував мініАЗС для краденого пального прямо у власному маєтку. Перевозили крадене чинні співробітники ДСНС. Сума завданих державі збитків становить понад 2,3 млн грн.

Крім того, суд арештував понад мільйон гривень підлеглого та найближчого спільника полковника. Кошти передадуть в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

За клопотанням працівників ДБР полковника відсторонили від посади. Його відправили під варту із правом внесення застави. Досудове слідство триває.

Фігурантів підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України). Їм загрожує позбавлення волі до 12 років.