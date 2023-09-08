Росія на окупованих територіях проводить місцеві вибори. МЗС України назвало це черговим свавіллям

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Російські окупанти проводять вибори на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму. Таким чином вони хочуть обрати окупаційну місцеву «владу».

Міський голова Мелітополя Іван Федоров каже, що окупанти ходять по домівках українців у супроводі автоматників і «рекомендують» не відмовлятися голосувати, щоб не було проблем.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що таким чином росія вкотре порушує суверенітет і територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

«Псевдовибори росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків і не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій. Організовуючи фейкові вибори в українських областях і Криму, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи», — зазначили у відомстві.

МЗС України закликає міжнародних партнерів засудити «нікчемні й свавільні дії росії та не визнавати легітимність жодної адміністрації, яку буде створено за підсумками незаконних виборів».