Будинок-садибу мецената Терещенка повернули в державну власність

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Пам’ятку архітектури місцевого значення, будинок-садибу мецената Терещенка, що в Житомирській області, повернули в державну власність.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 8 вересня.

Садиба є об’єктом культурної спадщини ХIX cтоліття. На її території розташовано палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні. Прокурори вимагали повернути памʼятку державі, оскільки в приватну власність вона перейшла незаконно — без обов’язкової процедури погодження з уповноваженими органами.

Ще одна підстава забрати садибу в державну власність — необхідність її зберегти, як цінність для держави. Наразі споруди перебувають у незадовільному, а подекуди в аварійному стані. Вони потребують реставрації та охорони.

Що це за садиба?

Будинок-садибу Терещенка 1851 року збудував граф Грохольський. Стиль — неоготика. Памʼятка розташована в селищі Червоне Андрушівського району Житомирської області.

Невдовзі після смерті чоловіка вдова графа Грохольського продала палац родині українських промисловців-цукровиків і меценатів Терещенків. Вони його перебудували, а ще облаштували на території садиби авіамайстерні. Від 1948 року там було фабрично-заводське училище, а з 1987 року – Червоненський філіал професійно-технічного училища № 32.

У 1998 році обласне управління народної освіти без будь-яких підстав передало три будівлі навчального корпусу та виробничих майстерень училища загальною площею 5 тисяч квадратних метрів на баланс заводу «Червоненський цукровик». Далі завод, не маючи права розпоряджатися державним майном, передав будинок-садибу Терещенка в приватну власність. Реєстрація була без погодження Фонду державного майна України, Міністерства культури тощо. Наразі будинок-садиба входить до реєстру культурної спадщини.