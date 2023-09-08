На Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів

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CNN

Кубинська влада заарештувала 17 людей, повʼязаних із мережею торговців людьми, які заманювали молодих кубинських чоловіків воювати за росію на війні в Україні.

Про це пише Reuters.

Серед тих, кого взяли під варту, є організатор мережі. Лідер угруповання покладався на двох людей, які проживали на острові, щоб вербувати кубинців для участі в боях.

Прокурор Хосе Луїс Реєс заявив, що затриманим може загрожувати увʼязнення (до 30 років чи довічне) або смертна кара. Вироки залежатимуть від тяжкості та типу злочинів. Так їм можуть інкримінувати торгівлю людьми, участь у бойових діях як найманців або ворожі дії проти іноземної держави.

Росія, що має міцні політичні звʼязки з комуністичною Кубою, вже давно стала важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, які шукають порятунку від економічної стагнації на батьківщині, відзначає Reuters.

Минулого року путін підписав указ, що дозволяє іноземцям, які вступають на службу в російську армію, отримувати громадянство за прискореною процедурою.

Водночас Куба заявляє, що не бере участі у війні в Україні, і що вона засуджує використання своїх громадян як найманців.