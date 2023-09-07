У Японії роботи боротимуться з прогулами у школах

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Getty / The Asahi Shimbun

Школи японського міста Кумамото придбали роботів, щоб допомогти дітям повернутися до навчання офлайн.

Про це пише The Guardian.

Машини-помічники, оснащені мікрофонами, динаміками та камерами, боротимуться з прогулами уроків. Місцеві посадовці сподіваються, що роботи заохотять дітей відвідувати заняття дистанційно і, зрештою, мотивують їх повернутися до школи.

Учнів, які навчаються онлайн, черех їхні ноутбуки підключать безпосередньо до роботів — це дозволить їм «бути присутніми» на уроках.

«Крім того, що роботи дозволять учням бути на уроці, вони допоможуть дітям вільно пересуватися класом і спілкуватися зі своїми однокласниками», — сказав представник управління освіти.