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США і Велика Британія запровадили санкції проти російської хакерської групи Trickbot

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Unsplash / Jefferson Santos

США і Велика Британія ввели санкції проти членів російської кіберзлочинної групи Trickbot.

Про це повідомили в Управлінні контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Trickbot має звʼязки з російськими спецслужбами. Обмеження стосуються людей, залучених до управління і забезпечення хакерського угруповання: адміністраторів, менеджерів, розробників і кодерів. Ідеться, зокрема, про:

У 2016 році дослідники безпеки ідентифікували троян Trickbot, який заразив мільйони компʼютерів у всьому світі, зокрема й у США. Trickbot походить від трояна Dyre. Dyre використовували для зламу онлайн-банкінгу в середині 2014 року, цим вірусом керували росіяни.

Під час пандемії COVID-19 у 2020 році угруповання Trickbot запустила програми-вимагачі в лікарнях і медичних центрах Сполучених Штатів.