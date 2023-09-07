Поліція уточнила, що в Костянтинівці загинули 16 людей

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Ігор Клименко / Telegram

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці 6 вересня, через що загинули 16 людей, а не 17, як повідомляли вчора.

Про це розповіла начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко в етері телемарафону.

Правоохоронцям вдалося підтвердити загибель 16 людей, їхні тіла ідентифікували. Родичі більшості вже знайшлися. Серед поранених — 33 людини.

Разом з цим поліція зараз виключає варіант, що удару росіяни завдали з артилерії. Триває експертиза.