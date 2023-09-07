Астрономи вперше зафіксували сонячну корону в екстремальному ультрафіолеті

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Auchère et al., doi: 10.1051/0004-6361/202346039.

Астрономи використали інструмент Extreme Ultraviolet Imager (тепловізор екстремального ультрафіолету) на борту космічного корабля ESA/NASA Solar Orbiter.

Про це пише SciNews.

Новий режим спостереження показав, який вигляд має сонячна корона в екстремальному ультрафіолеті. Раніше астрономам не вдавалося зазирнути так глибоко в атмосферу Сонця.

Auchère et al., doi: 10.1051/0004-6361/202346039.

Ця область — поза межами поля зору класичних камер, які бачать у полі екстремального ультрафіолету, тому її мало досліджували.

«Там змінюється фізика, змінюються магнітні структури, і ми ніколи раніше цього не бачили. Там повинні бути якісь секрети, які ми можемо знайти», — наголосив головний дослідник EUI доктор Девід Бергманс, астроном із Королівської обсерваторії Бельгії.